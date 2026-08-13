Двое мужчин в масках усачей ограбили букмекерскую контору в Чите

Двух жителей Читы задержали по подозрению в разбойном нападении на букмекерский клуб, откуда было похищено более 350 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк в своём телеграм-канале.

Двух жителей Читы задержали по подозрению в вооружённом нападении на букмекерский клуб. Видео © Telegram / Ирина Волк

По предварительным данным, ночью мужчины скрыли лица под масками и ворвались в заведение. Угрожая сотрудникам предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, они потребовали передать им деньги из кассы. Убегая с награбленным, один из них споткнулся и упал.

После налёта подозреваемые скрылись. Оперативники изучили записи камер наблюдения и возможные маршруты отхода, после чего установили личности мужчин. Оба, как уточнили в полиции, ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

Задержанные заявили, что похищенные деньги уже успели потратить. Возбуждено дело по части 2 статьи 162 УК РФ о разбое. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге двое пьяных посетителей устроили погром в ресторане китайской кухни в Кировском районе. По данным Росгвардии, мужчины вернулись в уже закрытое заведение в поисках якобы забытого телефона, а после отказа персонала разбили входную дверь, повредили витрину, посуду и предметы интерьера.