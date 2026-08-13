Родным убитых в Паттайе россиян выплатили 18 тысяч долларов

Власти Таиланда выплатили родственникам убитых в Паттайе брата и сестры из РФ государственную компенсацию в размере 600 тысяч батов (около 18 тысяч долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчёт Управления юстиции провинции Чонбури.

Деньги также получили родные таиландской семьи из трёх человек, которых расстреляли участники орудовавшей на юге Паттайи банды.

«По поручению министра юстиции Руттхапхона Науварата родственникам каждого из пяти погибших было выделено по 300 тыс. батов ($9 тыс.)», — говорится в документе.

Общая сумма государственной поддержки составила 1,5 млн батов (45 тысяч долларов).

Полиция Таиланда задержала подозреваемых в убийстве россиян 31 июля. На допросах задержанные признались, что расправились с гражданами РФ, пытаясь завладеть их мотоциклом. Тела спрятали в лесу. Связь с молодыми людьми пропала ранним утром 26 июля, когда они выехали из дома.

Выяснилось, что убийство россиян — не единственный эпизод на счету этой банды. В конце июня преступники проникли в дом таиландской семьи, связали супружескую пару и их 18-летнюю дочь, после чего расстреляли всех троих. Тела закопали в двух километрах от того места, где позже нашли убитых россиян. Расследование обоих эпизодов продолжается, полиция проверяет показания четырёх задержанных.

Ранее сообщалось, что родным убитых в Таиланде россиян Назимовых пришлось оправдываться за последнее СМС от них.