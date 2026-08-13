Учёные выяснили, почему люди не замечают, что кошка просит оставить её в покое

Кошка шипит, кусается и всем телом требует отстать, а пользователи в комментариях умиляются «забавной игре». Исследователи из Университета Аделаиды выяснили, почему зрители часто не распознают очевидный стресс животных.

Учёные изучили 1100 комментариев под 11 вирусными роликами из соцсетей. Во всех видео взаимодействие с кошкой подавалось как игра, хотя животные шипели, царапались, кусались, пытались вырваться, а в некоторых случаях получали физический вред.

Несмотря на это, положительными оказались от 75% до 93% комментариев под каждым роликом. Пользователи называли происходящее смешным и милым, а агрессивную реакцию кошек объясняли привязанностью к человеку.

Многие рассуждали так: если животное действительно хотело прекратить контакт, оно бы ушло или нанесло человеку серьёзную травму. При этом зрители не учитывали, что кошка могла быть зажата, напугана или уже неоднократно подавала менее заметные сигналы.

Некоторые комментаторы считали, что дискомфорт необходимо игнорировать, чтобы «завоевать» доверие питомца. Укусы и царапины они воспринимали как естественную часть любви к кошке, а продолжение нежелательного контакта оправдывали близкими отношениями между животным и хозяином.

Авторы выделили девять моделей такого восприятия. Среди них — непонимание языка тела кошек, отрицание очевидного стресса, романтизация агрессии и готовность закрыть глаза на страдания ради забавного контента. Тех, кто пытался заступиться за животных, другие пользователи нередко высмеивали и называли «Каренами».

Особенно тревожным исследователи сочли сходство некоторых реплик с риторикой обвинения жертвы: «почему она не ушла?» или «почему не дала отпор?». Такие рассуждения перекладывали ответственность за нежелательный контакт на кошку, даже когда человек сознательно не прекращал взаимодействие.

По мнению учёных, проблема заключается не только в недостатке знаний. Большинство зрителей искренне любят кошек, но под влиянием социальных сетей привыкают считать их стресс нормальным и смешным. Поэтому владельцам важно не просто распознавать шипение, укусы и попытки убежать, но и уважать отказ питомца от общения.

Ранее эксперты напомнили, что в жару кошке нужны постоянный доступ к воде, прохладное место и контроль за признаками перегрева. Миска со свежей водой должна быть наполнена весь день, в рацион лучше добавить влажный корм, а сухой оставить на вечер. Питомцу стоит открыть путь к кафелю в ванной или на кухне, положить охлаждающий коврик либо влажное полотенце в тени, убрать лежанку с солнца. Длинношёрстных кошек полезно вычёсывать, но сбривать шерсть полностью нельзя — она защищает кожу от перегрева и солнечных лучей.