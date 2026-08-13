Птицы узнают опасную гремучую змею, даже если никогда раньше её не встречали

Учёные выяснили, что краснокрылые чёрные дрозды защищают свои гнёзда по-разному в зависимости от возраста птенцов и типа угрозы. При этом, как показало исследование, опубликованное в журнале Behavioral Ecology, птицы почти не разделяют ядовитых и неядовитых змей, но снижают физическую агрессию к наиболее опасным хищникам.

Исследователи проверили, как дрозды реагируют на хищников, разоряющих гнёзда, включая ядовитых гремучих змей и неядовитых полосатых змей. Теория родительских инвестиций предполагает, что защита потомства должна усиливаться с его ценностью, а форма агрессии — зависеть от риска для самих родителей.

Результаты показали, что общая интенсивность защиты увеличивалась по мере взросления птенцов. При этом к паразитам агрессия снижалась на стадии птенцов, когда риск паразитизма падает, тогда как реакция на хищников, разоряющих гнёзда, становилась более активной с возрастом выводка.

Тип агрессии был в целом схож для всех типов хищников. Однако птицы наносили меньше физических ударов гремучей змее по сравнению с неядовитой полосатой змеёй. Это указывает на то, что дрозды избирательно регулируют особо рискованные действия.

Интересно, что самцы и самки демонстрировали сходные реакции на угрозы, но они отражали типичные половые различия в родительской заботе. Кроме того, соседние птицы часто присоединялись к защите, что говорит о кооперативном управлении рисками. Оказалось, дрозды регулируют общую интенсивность защиты в зависимости от ценности потомства и типа хищника, одновременно снижая физическую агрессию к особенно опасным врагам.

Ранее учёные выяснили, что пение птиц устроено по тем же статистическим законам, что и человеческая речь. У бенгальских амадин они нашли устойчивые комбинации звуков, похожие на слова. Исследователи применили к птичьим песням те же методы, что используют для изучения того, как младенцы осваивают язык. Маленькие дети постепенно запоминают, какие звуки часто появляются рядом, и так учатся вычленять слова из речи.