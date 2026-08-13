Тайвань заявил о «беспрецедентной» кибератаке с использованием ИИ из-за рубежа

Власти Тайваня заявили о выявлении кибератак с использованием искусственного интеллекта, направленных против государственных учреждений. По данным Министерства цифрового развития, атаки начались 20 июля и велись из-за пределов страны, пишет The Guardian.

Национальный институт кибербезопасности инициировал расследование и выпустил серию предупреждений. Тайваньские официальные лица назвали инцидент «беспрецедентным». За день до этого западные издания сообщали о предполагаемой причастности китайских хакеров к масштабной кибератаке на остров, однако официального подтверждения этой информации нет.

Ранее The Wall Street Journal рассказала, что Вашингтон поддерживает Тайбэй не только поставками оружия. Тайвань впервые раскрыл детали ранее скрытого сотрудничества с США. Оно включает обмен опытом и совместную подготовку к возможному конфликту с Китаем. Как отметили в материале, благодаря военным обменам остров получил значительный объём практического боевого опыта от американцев.