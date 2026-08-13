«Невыносимый брак»: Фронтмен группы Muse подал на развод и потребовал опеку над детьми

Фронтмен британской рок-группы Muse Мэтт Беллами подал на развод с моделью Элль Эванс после семи лет брака. 48-летний музыкант обратился в суд Лос-Анджелеса всего через два дня после годовщины их свадьбы, сообщает Daily Mail со ссылкой на судебные документы.

Причиной расторжения брака Беллами указал «непримиримые разногласия». При этом точная дата расставания супругов в документах пока не определена. О проблемах в отношениях пары стало известно ранее, а в июне музыкант подтвердил, что они разошлись ещё в 2025 году.

Беллами также потребовал предоставить ему единоличную юридическую и физическую опеку над двумя общими детьми — шестилетней Ловеллой и двухлетним Джорджем. Вопрос финансовой поддержки Эванс музыкант просит решить в соответствии с брачным договором, заключённым перед свадьбой в 2019 году.

Сама Эванс уже заявила TMZ, что намерена бороться за опеку над детьми. По её словам, развод «долго назревал», а брак с музыкантом стал для неё «невыносимым». Беллами и Эванс познакомились около 11 лет назад на съёмках клипа Muse на песню Mercy, а в августе 2019-го поженились в Малибу. Их дочь Ловелла появилась на свет в 2020 году, сын Джордж — в мае 2024-го.

Беллами признавался, что распад семьи «выбил его из колеи». Музыкант рассказывал, что после расставания сосредоточился на детях, а работа над новым альбомом Muse стала для него своеобразным «спасательным кругом».

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