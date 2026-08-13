«Кошмар для хозяев»: Роскачество назвало худшие наполнители для кошачьих туалетов

Сразу несколько популярных наполнителей для кошачьих туалетов плохо удерживают запах и сильно прилипают к лапам животных после намокания. Такие недостатки выявило Роскачество по итогам исследования продукции разных торговых марок.

Обе основные задачи провалили четыре марки — «Барсик», Pi-Pi Bent, «Счастливые лапки» и Pet Pride. Наполнители плохо удерживали аммиачный запах, а после контакта с влагой их частицы могли прилипать к лапам питомцев и разноситься по дому.

У продукции «Си Си Кэт», «Кузя» и Brava специалисты обнаружили проблемы с удержанием запаха. Ещё ряд наполнителей — «Сибирская кошка», HomeCat, Pussy-cat, Cat Pellet, «Мяудодыр» и «Каждый день» — показали склонность к разнесению частиц на лапах животных.

«Барсик» и «Мяудодыр» к тому же сильно пылили. Мелкие частицы такого наполнителя способны попадать в дыхательные пути как питомцев, так и их хозяев. У продукции «Каждый день» эксперты также обнаружили повреждённые гранулы.

Претензии возникли и к массе содержимого упаковок. У Cat Pellet недовес составил около 2%, у HomeCat — 1,4%, у Pureco — 5%, а у «Маркет Pet» — более 5%. Полностью без замечаний испытания прошли пять марок: «Алиса», «Ваш выбор», «ВкусВилл», Zoonik и «Гошка». При этом все исследованные наполнители признаны нетоксичными — формальдегида и опасных примесей металлов специалисты не обнаружили.

Ранее эксперты напомнили, что в жаркую погоду кошке необходимо обеспечить постоянный доступ к свежей воде, прохладное место и следить за признаками перегрева. Также они рекомендовали добавлять в рацион влажный корм, а сухой оставлять на вечер.