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Регион
13 августа, 09:27

В Орске завод остановлен из-за повреждений после атаки БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UNIKYLUCKK

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / UNIKYLUCKK

Завод в Орске Оренбургской области, пострадавший от атаки беспилотника, полностью остановлен. Восстановление может занять до полугода. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев. По его словам, поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую сейчас невозможно.

«Ситуация там сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учётом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев. Завод полностью остановлен. Готовимся к самому худшему сценарию», — написал глава региона.

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Напомним, город Орск вновь подвергся налёту беспилотников. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил, что для отражения ударов были задействованы силы ПВО и мобильные огневые группы, в городе введен режим «Ковёр» с ограничением полетов в радиусе 100 км. Жителям рекомендовано не приближаться к промобъектам, укрываться в помещениях и не публиковать фото и видео работы ПВО. Это вторая атака на Орск за последние дни.

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Александра Мышляева
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