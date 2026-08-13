В Кировской области задержаны организаторы финпирамиды на 1 млрд рублей

В Кировской области задержали предполагаемых организаторов финансовых пирамид, от действий которых пострадали более двух тысяч человек. Предварительная сумма ущерба может превысить 1 млрд рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Cхема действовала с 2014 по 2026 год сразу в нескольких российских регионах. Организаторы создавали потребительские кооперативы и привлекали деньги граждан, обещая высокие проценты.

В Кировской области раскрыта финпирамида с ущербом в 1 млрд рублей. Видео © Telegram/Ирина Волк

Для поиска новых клиентов использовалась агрессивная реклама, а доверие к организациям поддерживали с помощью фиктивных положительных отзывов. Первое время пайщикам действительно выплачивали дивиденды.

Позднее выплаты прекратились, все отделения кооперативов закрылись, а вложенные гражданами средства, по версии следствия, были похищены. В полицию уже обратились свыше двух тысяч пострадавших. Двух фигурантов уголовного дела отправили под стражу. Для третьего задержанного суд избирает меру пресечения. Ещё один предполагаемый организатор объявлен в розыск.

Ранее Замоскворецкий районный суд вынес приговор шести создателям финансовой пирамиды АФК «Наследние», признав их виновными в мошенничестве. Им назначены сроки от 6 до 12 лет лишения свободы в колонии общего режима, причём одна осуждённая получила условное наказание, а также штрафы на общую сумму 4,1 млн рублей.