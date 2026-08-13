Продавцы электроники попросили создать компенсационный фонд после атак на склады

Ассоциация РАТЭК, представляющая интересы ведущих торговых сетей и производителей электроники в России, обратилась в три ключевых министерства с предложениями о защите объектов инфраструктуры от угрозы БПЛА. В письме к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову ассоциация указывает на необходимость минимизировать последствия от участившихся атак и террористических актов, пишет ТАСС.

Среди членов РАТЭК — ритейлеры DNS, «М.Видео» и «Ситилинк», а также мировые бренды Samsung, Huawei, Honor и Tecno. В письме, направленном также в Минфин и Минпромторг, подчёркивается «обоснованная необходимость» в принятии срочных мер.

В обращении — создание специализированного компенсационного фонда, госконтура перестрахования, упрощение списания утраченных товаров и отмена НДС по уничтоженной продукции.

Также РАТЭК предлагает обязать склады выдавать акты об утрате товара в течение 10 рабочих дней, а маркетплейсы — интегрировать механизмы страховки для продавцов «в один клик». В письме к Минфину ассоциация просит закрепить право компаний на 100-процентное отнесение стоимости утраченного товара к внереализационным расходам.

«Реализация данных мер позволит не допустить избыточного налогового давления на крупный и средний производственный бизнес, уже понесший колоссальный прямой материальный ущерб», — говорится в сообщении РАТЭК.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Екатеринбурге начался пожар на логистическом объекте Wildberries после атаки украинского беспилотника. В связи с этим компания перестроила логистику — товары поступают на другие площадки.