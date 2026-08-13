Хитроу сдал позиции: Стамбул стал самым загруженным авиаузлом Европы

Стамбульский аэропорт сместил лондонский Хитроу с первого места по пассажиропотоку и стал самым загруженным авиаузлом Европы. Об этом сообщает The Guardian, отмечая, что в Хитроу на фоне новых цифр вновь заговорили о необходимости расширения.

В июле через аэропорт Стамбула прошли 8,15 млн пассажиров — на 2,3% больше, чем годом ранее. Лондонский хаб за тот же период обслужил 7,9 млн человек, потеряв 1,5%.

Снижение показателей Хитроу издание частично связывает с последствиями конфликта на Ближнем Востоке, который повлиял на отдельные направления и международный трафик.

При этом спад затронул далеко не всю британскую авиацию. Другие крупные аэропорты страны, включая Станстед и Манчестер, напротив, отчитались о рекордном пассажиропотоке за июль.

Ранее Life.ru предупреждал туристов о мошенниках, которые дежурят в аэропортах Стамбула и на популярных остановках общественного транспорта. Аферисты предлагают помочь купить или пополнить транспортную карту, однако после такой «помощи» деньги могут быть списаны, а баланс так и останется прежним.