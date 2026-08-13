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13 августа, 09:53

При атаке БПЛА на больницу в Горловке выбило 45 окон

Около 45 оконных проёмов повреждены в городской больнице № 3 Горловки в результате ночной атаки беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава ДНР.

По данным ведомства, повреждено остекление здания, а также гражданские автомобили, находившиеся на территории медучреждения.

Пострадавших в результате атаки нет. Информация о других последствиях удара не приводится.

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Ранее стало известно, что в результате атак украинских беспилотников в Горловке пострадали трое мирных жителей. Как сообщил мэр города Иван Приходько, удары пришлись по двум местным жительницам, ещё один горожанин получил ранения при сбросе взрывного устройства с дрона.

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Александра Мышляева
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