Путин увёз с Курил лососёвую икру

Владимир Путин покинул курильский остров Итуруп не с пустыми руками. Как сообщил руководитель местного рыбоперерабатывающего завода «Ясный» Сергей Борзов, президент увёз с собой несколько видов икры.

«Мы обычно отгружаем виды икры какие-то. Это икра горбуши, кетовая и икра минтая. То, что он пробовал», — приводит слова Борзова ТАСС.

По словам главы завода, визит прошёл продуктивно, а Путину понравилось предприятие. «Президент задавал много вопросов по теме», — добавил он.

Во время осмотра цехов делегации рассказали о технических возможностях комплекса. Предприятие специализируется на переработке минтая, сельди, трески, терпуга, камбалы, лососёвых и сардины. За сутки здесь могут обработать до 500 тонн сырья.

Отдельно директор коснулся темы улова, который демонстрировали президенту. Крупные экземпляры палтуса и тунца принадлежали отдыхающим. Холдинг «Гидрострой», в структуру которого входит «Ясный», также управляет туристическим бизнесом. Добычу путешественников перерабатывают именно на этом заводе.

Напомним, 13 августа Путин впервые посетил Курилы. Президент побывал на заводе «Ясный» на острове Итуруп. Глава государства осмотрел производственные мощности предприятия, попробовал икру и пообщался с сотрудниками.