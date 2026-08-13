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Регион
13 августа, 11:03

Путин увёз с Курил лососёвую икру

Глава завода «Ясный» рассказал, что Путин увёз с Итурупа лососёвую икру

Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Обложка © ТАСС / Пресс-служба президента РФ / Гавриил Григоров

Владимир Путин покинул курильский остров Итуруп не с пустыми руками. Как сообщил руководитель местного рыбоперерабатывающего завода «Ясный» Сергей Борзов, президент увёз с собой несколько видов икры.

«Мы обычно отгружаем виды икры какие-то. Это икра горбуши, кетовая и икра минтая. То, что он пробовал», — приводит слова Борзова ТАСС.

По словам главы завода, визит прошёл продуктивно, а Путину понравилось предприятие. «Президент задавал много вопросов по теме», — добавил он.

Во время осмотра цехов делегации рассказали о технических возможностях комплекса. Предприятие специализируется на переработке минтая, сельди, трески, терпуга, камбалы, лососёвых и сардины. За сутки здесь могут обработать до 500 тонн сырья.

Отдельно директор коснулся темы улова, который демонстрировали президенту. Крупные экземпляры палтуса и тунца принадлежали отдыхающим. Холдинг «Гидрострой», в структуру которого входит «Ясный», также управляет туристическим бизнесом. Добычу путешественников перерабатывают именно на этом заводе.

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Напомним, 13 августа Путин впервые посетил Курилы. Президент побывал на заводе «Ясный» на острове Итуруп. Глава государства осмотрел производственные мощности предприятия, попробовал икру и пообщался с сотрудниками.

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Татьяна Миссуми
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