Башкирская группа AY YOLA выступила на льдине у Северного полюса

Этногруппа AY YOLA выступила на Северном полюсе. Самый северный концерт в истории коллектива прошёл в точке 90° северной широты в рамках арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». Кадры удивительного выступления на краю Земли показали в телеграм-канале сами музыканты.

AY YOLA выступила на Северном полюсе. Видео © Telegram / AY YOLA

Артисты исполнили композиции на башкирском языке, вдохновлённые эпосом «Урал-Батыр». Площадкой стала дрейфующая льдина посреди Северного Ледовитого океана. Под песню Homay и другие треки AY YOLA участники экспедиции из 22 стран взялись за руки и устроили интернациональный хоровод. Его посвятили Году единства народов России.

До Северного полюса группа добралась на атомном ледоколе «50 лет Победы». Коллектив заранее говорил, что хочет познакомить участников экспедиции с башкирской культурой и эпосом «Урал-Батыр». После выступления путешествие AY YOLA продолжится. Следующая точка маршрута — Земля Франца-Иосифа.

Как сообщалось, из Мурманска стартовала седьмая научно-просветительская экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний», приуроченная к Году единства народов России. Атомоход «50 лет Победы» взял курс на Северный полюс и Землю Франца-Иосифа. В рейс отправились победители открытого отбора из 23 стран, а также участники инженерного движения «Юниоры Росатома», финалисты конкурса «Большая перемена» и лауреаты других федеральных и международных олимпиад.