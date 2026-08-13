Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:14

Башкирская группа AY YOLA выступила на льдине у Северного полюса

Группа AY YOLA выступила на Северном полюсе в ходе экспедиции «Ледокол знаний»

Этногруппа AY YOLA выступила на Северном полюсе. Самый северный концерт в истории коллектива прошёл в точке 90° северной широты в рамках арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний». Кадры удивительного выступления на краю Земли показали в телеграм-канале сами музыканты.

AY YOLA выступила на Северном полюсе. Видео © Telegram / AY YOLA

Артисты исполнили композиции на башкирском языке, вдохновлённые эпосом «Урал-Батыр». Площадкой стала дрейфующая льдина посреди Северного Ледовитого океана. Под песню Homay и другие треки AY YOLA участники экспедиции из 22 стран взялись за руки и устроили интернациональный хоровод. Его посвятили Году единства народов России.

До Северного полюса группа добралась на атомном ледоколе «50 лет Победы». Коллектив заранее говорил, что хочет познакомить участников экспедиции с башкирской культурой и эпосом «Урал-Батыр». После выступления путешествие AY YOLA продолжится. Следующая точка маршрута — Земля Франца-Иосифа.

Череп моржа-единорога нашли в Арктике, но учёные отказались считать его волшебным
Череп моржа-единорога нашли в Арктике, но учёные отказались считать его волшебным

Как сообщалось, из Мурманска стартовала седьмая научно-просветительская экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний», приуроченная к Году единства народов России. Атомоход «50 лет Победы» взял курс на Северный полюс и Землю Франца-Иосифа. В рейс отправились победители открытого отбора из 23 стран, а также участники инженерного движения «Юниоры Росатома», финалисты конкурса «Большая перемена» и лауреаты других федеральных и международных олимпиад.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / AY YOLA

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Арктика
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar