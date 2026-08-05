Школьники из 23 стран отправились в Арктику на «Ледоколе знаний» Росатома

Из Мурманска стартовала седьмая научно-просветительская экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний», приуроченная к Году единства народов России. Атомоход «50 лет Победы» взял курс на Северный полюс и Землю Франца-Иосифа, сообщила пресс-служба Госкорпорации.

В рейс отправились победители открытого отбора из 23 стран, а также участники инженерного движения «Юниоры Росатома», финалисты конкурса «Большая перемена» и лауреаты других федеральных и международных олимпиад. Среди них — московская школьница Екатерина Малкова, набравшая рекордные 500 баллов на ЕГЭ.

«Арктика — это место силы, где рождаются и воплощаются самые амбициозные идеи. Сюда стремятся смелые и активные люди, готовые строить лучшее будущее. «Ледокол знаний» везёт на Северный полюс именно таких ребят. И мы гордимся тем, что наш единственный в мире атомный ледокольный флот даёт им эту возможность», — отметил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачёв.

Экспедиция продлится несколько дней. Участников ждёт насыщенная образовательная программа, встречи с учёными и знакомство с уникальной природой Арктики. Организаторы подчёркивают, что «Ледокол знаний» стал символом международного сотрудничества и обмена опытом среди молодёжи.

Ранее Life.ru писал, что участники экспедиции «Арктический плавучий университет — 2026» нашли на острове Земля Георга останки моржа с вросшим в череп через ноздрю обломком бивня нарвала, который проник почти до глазницы, при этом, судя по состоянию костной ткани, животное прожило после травмы несколько лет. Останки лежали недалеко от берега, и учёные предположили, что смерть наступила недавно, поскольку мягкие ткани сохранились.