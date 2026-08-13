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13 августа, 10:12

Кости древних людей со дна моря подогрели теории о гигантах-нефилимах из Библии

Daily Mail: Кости денисовцев оживили теории о библейских гигантах

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Две кости древних людей, поднятые со дна моря у Тайваня, вновь подогрели теории о существовании библейских гигантов. На необычную трактовку находки обратило внимание издание Daily Mail.

Речь идёт о части бедренной и берцовой костей, получивших названия Пэнху-2 и Пэнху-3. Их много лет назад выловили в проливе Пэнху вместе с останками животных, однако точное место обнаружения каждого образца неизвестно.

Анализ древних белков показал, что кости принадлежали двум мужчинам-денисовцам — представителям вымершей группы людей. Выводы исследователи представили в препринте на bioRxiv, который пока не прошёл независимое рецензирование.

По расчётам авторов, обладатель бедренной кости мог достигать 180 сантиметров и весить около 83 килограммов. Рост второго мужчины оценили примерно в 190 сантиметров, а массу тела — в 91 килограмм. Для людей эпохи плейстоцена такие показатели считаются крупными.

Именно размеры денисовцев дали сторонникам альтернативных теорий повод вспомнить нефилимов — загадочных существ из Ветхого Завета, которых нередко называют гигантами. Однако сами учёные подобной связи не проводят: рост около 190 сантиметров укладывается в возможности человеческого организма и не доказывает существование исполинов.

Радиоуглеродным методом пока удалось датировать только берцовую кость — её обладатель жил приблизительно 45 тысяч лет назад. Возраст второго образца остаётся неопределённым, поскольку кости могли попасть на морское дно в разные эпохи.

Денисовцев впервые идентифицировали в 2010 году по фрагменту пальца, найденному в Денисовой пещере на Алтае. Позднейшие исследования показали, что они населяли значительную часть Азии, встречались с Homo sapiens и оставили генетический след у некоторых современных народов.

Череп Homo antecessor возрастом 850 тысяч лет оказался современнее ожидаемого
Череп Homo antecessor возрастом 850 тысяч лет оказался современнее ожидаемого

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные обнаружили ДНК древних людей на наскальной живописи в пещерах Испании и Португалии. Генетический материал сохранился непосредственно на окрашенных поверхностях и мог попасть туда с частицами кожи, потом или слюной создателей рисунков.

Актуальная информация о археологических находках и открытиях — в разделе «Наука» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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