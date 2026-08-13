Кости древних людей со дна моря подогрели теории о гигантах-нефилимах из Библии

Две кости древних людей, поднятые со дна моря у Тайваня, вновь подогрели теории о существовании библейских гигантов. На необычную трактовку находки обратило внимание издание Daily Mail.

Речь идёт о части бедренной и берцовой костей, получивших названия Пэнху-2 и Пэнху-3. Их много лет назад выловили в проливе Пэнху вместе с останками животных, однако точное место обнаружения каждого образца неизвестно.

Анализ древних белков показал, что кости принадлежали двум мужчинам-денисовцам — представителям вымершей группы людей. Выводы исследователи представили в препринте на bioRxiv, который пока не прошёл независимое рецензирование.

По расчётам авторов, обладатель бедренной кости мог достигать 180 сантиметров и весить около 83 килограммов. Рост второго мужчины оценили примерно в 190 сантиметров, а массу тела — в 91 килограмм. Для людей эпохи плейстоцена такие показатели считаются крупными.

Именно размеры денисовцев дали сторонникам альтернативных теорий повод вспомнить нефилимов — загадочных существ из Ветхого Завета, которых нередко называют гигантами. Однако сами учёные подобной связи не проводят: рост около 190 сантиметров укладывается в возможности человеческого организма и не доказывает существование исполинов.

Радиоуглеродным методом пока удалось датировать только берцовую кость — её обладатель жил приблизительно 45 тысяч лет назад. Возраст второго образца остаётся неопределённым, поскольку кости могли попасть на морское дно в разные эпохи.

Денисовцев впервые идентифицировали в 2010 году по фрагменту пальца, найденному в Денисовой пещере на Алтае. Позднейшие исследования показали, что они населяли значительную часть Азии, встречались с Homo sapiens и оставили генетический след у некоторых современных народов.

Ранее Life.ru рассказывал, что учёные обнаружили ДНК древних людей на наскальной живописи в пещерах Испании и Португалии. Генетический материал сохранился непосредственно на окрашенных поверхностях и мог попасть туда с частицами кожи, потом или слюной создателей рисунков.