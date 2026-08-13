Заброшенный санаторий вспыхнул в Ленобласти: Огонь охватил более тысячи квадратов
В Ленобласти загорелось здание бывшего санатория на площади 1180 квадратов
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В Токсово Ленинградской области загорелось заброшенное здание бывшего санатория. Площадь пожара достигла 1180 квадратных метров, сообщили в региональном управлении МЧС.
Пожар в здании заброшенного санатория в Токсово. Видео © «Макс» / МЧС Ленинградской области
По данным ведомства, огонь охватил двухэтажное строение с чердачным помещением.
К тушению привлекли три подразделения пожарных частей Ленобласти. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.
А в ночь на 13 августа крупный пожар произошёл и на свинокомплексе в посёлке Маккавеево Забайкальского края. По данным регионального МЧС, огонь охватил три животноводческих корпуса на площади 800 квадратных метров. Погибли около 1200 свиней, ещё 300 животных сотрудники предприятия успели вывести.
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