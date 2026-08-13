Заброшенный санаторий вспыхнул в Ленобласти: Огонь охватил более тысячи квадратов

К тушению привлекли три подразделения пожарных частей Ленобласти. Информация о пострадавших на данный момент не поступала.

А в ночь на 13 августа крупный пожар произошёл и на свинокомплексе в посёлке Маккавеево Забайкальского края. По данным регионального МЧС, огонь охватил три животноводческих корпуса на площади 800 квадратных метров. Погибли около 1200 свиней, ещё 300 животных сотрудники предприятия успели вывести.