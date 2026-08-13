Украина не получила приглашения на военный парад, который пройдёт 15 августа в Варшаве по случаю Дня Войска Польского. Об этом киевскому телеканалу «Общественное» сообщили в украинском Минобороны.

Мероприятие станет крупнейшим военным парадом в истории Польши. На улицы столицы выйдут около 1,8 тыс. военнослужащих и более 300 единиц наземной техники, а в небе задействуют 60 летательных аппаратов. К полякам присоединятся военные США, Канады, Австралии, Литвы, Эстонии, Швеции и Румынии. Самую крупную иностранную группу составят французские военнослужащие, в том числе подразделение Иностранного легиона.

Одновременно в районе Гдыни пройдёт морской парад. Польское Минобороны сообщало, что в нём задействуют более 20 кораблей ВМС Польши и союзников — среди них фрегаты, корветы, минные тральщики и вспомогательные суда.

Напомним, отношения Киева и Варшавы испортились на фоне нежелания украинцев признать свою вину в трагедии «Волынской резни» в 1943 году. Кроме того, польские власти выразили возмущение, что Владимир Зеленский одобрил торжественное перезахоронение останков украинских националистов ОУН-УПА*. Киевский режим также начал называть подразделения ВСУ именами таких «героев», не желая видеть в них убийц. Польша потребовала от Украины прекратить возвеличивать военных преступников из рядов ОУН-УПА*. Однако Зеленский отказался.

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