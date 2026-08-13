«Весёлому молочнику» Уолкеру из Сибири собрали почти полмиллиона на гражданство

Американский фермер Джастас Уолкер из Алтайского края, известный как «Весёлый молочник», сообщил в соцсетях, что его подписчики за одно утро собрали 484 тысячи рублей. Средства пойдут на оплату госпошлины и сопутствующих расходов для получения российского гражданства для его супруги и троих детей.

Уолкер поблагодарил подписчиков за финансовую помощь. Видео © Telegram / Джастас Уолкер

Как рассказал Уолкер, необходимая сумма на госпошлину составляла 200 тысяч рублей, а общие затраты на нотариусов и юристов достигли 280 тысяч. Таким образом, собранная сумма превысила потребности примерно на 200 тысяч рублей.

«Огромное спасибо. Не ожидал, честно. Спасибо за ваши добрые, щедрые сердца. На данный момент мы набрали 484 тысячи рублей. Все наши расходы: поездки в Барнаул и Бийск, нотариус, госпошлины — все это обойдется нам примерно в 280 тысяч. Мы набрали на 200 тысяч больше, чем необходимо, все стоп-кран! Не надо мне больше денег», — отметил американец.

По словам фермера, необходимость в сборе возникла из-за финансовых трудностей — все накопления были направлены на строительство экокемпинга, который семья планирует запустить в следующем сезоне. Даже после объявления о достижении целевой суммы пожертвования продолжали поступать.

Напомним, ранее Уолкер сообщил, что его супруге и детям может грозить аннулирование вида на жительство и выдворение из страны. После визита в миграционное управление выяснилось, что оснований для таких мер нет, а тревога возникла из-за недоразумения. Поводом для разбирательства стал пропуск срока ежегодного уведомления о проживании по ВНЖ. Семья допустила нарушение во время поездки в США в 2025 году, после чего оплатила штраф. Теперь жена и дочери фермера намерены подать документы на российское гражданство. Сам Уолкер получил паспорт РФ в 2022 году.