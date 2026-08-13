«Лицо мирового спорта»: Лыжника Большунова уговаривают не завершать карьеру

Возможный уход Александра Большунова из большого спорта станет серьёзной потерей не только для России, но и для мировых лыж, считает серебряный призёр Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский. По его мнению, спортсмен остаётся главной звездой отечественных лыж и одной из самых обсуждаемых фигур на международной арене.

«Скажу больше: он лицо мирового спорта. Даже если Саша вернётся на Кубок мира не в лучшем физическом состоянии, это будут обсуждать все», — отметил собеседник RT.

Даже отсутствие побед не мешает Большунову оставаться в центре внимания. При этом Панжинский признал, что поймёт решение чемпиона завершить карьеру, однако допустил, что впоследствии тот может об этом пожалеть.

Ранее Александр Большунов признался, что не видит смысла готовиться к Олимпиаде-2030 после недопуска на Игры-2026. На вопрос о завершении карьеры он ответил «как пойдёт», отметив, что решения FIS его больше не волнуют.