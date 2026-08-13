«Не смогли вписать четыре слова»: Американский учитель расплакался из-за безмозглых старшеклассников

Учитель из Техаса Дариус Уильямс расплакался после того, как его 17–18-летние ученики не смогли справиться с простым заданием по чтению и письму. Об этом сообщает New York Post.

Учитель в Техасе расплакался из-за не умеющих читать старшеклассников. Видео © X / My Mixtapez

По словам педагога, старшеклассникам нужно было прочитать два коротких абзаца и закончить предложение, вставив четыре слова. Уильямс утверждает, что практически дал ученикам готовые ответы, но часть класса всё равно не справилась.

«Я просто не понимаю, в чём проблема. Это только второй день. У меня есть старшеклассники, которые просто не умеют читать, и старшеклассники, которые не умеют писать», — сказал учитель на опубликованном видео.

История получила широкое распространение на фоне новых данных об успеваемости школьников в штате Нью-Йорк. По предварительным результатам экзаменов за 2025/26 учебный год, норматив по английскому языку не преодолели 57% третьеклассников, 52% четвероклассников и 57% пятиклассников.

Тем временем российские школьники с 1 сентября будут учиться по новой программе. Одно из заметных изменений коснётся обществознания. Этот предмет будет изучаться только в 9–11-х классах.