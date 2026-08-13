Юный луганчанин завоевал серебро мирового Первенства по джиу-джитсу

Юный луганский спортсмен Глеб Вербицкий стал серебряным призёром Первенства мира по джиу-джитсу в Абу-Даби (ОАЭ). На соревнованиях воспитанник клуба Seidokan dojo выступал в составе сборной России. На пути к финалу Вербицкий провёл несколько поединков с зарубежными соперниками. Его брат Егор также дошёл до решающих схваток, но в борьбе за бронзу уступил всего один балл и занял пятое место.

«В Абу-Даби была большая арена, на которую я хотел бы подняться не один раз. Для меня это очень большие достижения, и я хочу продолжать принимать участие в соревнованиях такого уровня», — рассказал Глеб.

Турнир в столице ОАЭ проходил с 1 по 9 августа и включал взрослый чемпионат и Первенство мира в нескольких возрастных категориях и дисциплинах. Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте. На счету команды 269 наград: 87 золотых, 88 серебряных и 94 бронзовые медали.

Вербицкий занимается джиу-джитсу с 2022 года. Теперь спортсмен рассчитывает вновь пройти отбор на мировое первенство: для этого он намерен сначала успешно выступить на региональных и всероссийских соревнованиях.

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