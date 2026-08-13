Диаметры выйдут за Подмосковье: Москва заказала ещё около 100 поездов

Москва заключила контракт примерно на 100 дополнительных пригородных поездов для развития Центрального транспортного узла и продления диаметров. Об этом Сергей Собянин сообщил во время посещения Тверского машиностроительного кластера.

Новые составы планируют направить на Ярославское направление, а также маршруты в сторону Калуги, Нижнего Новгорода и других городов. По оценке Собянина, модернизация железнодорожного сообщения затронет 11 регионов и улучшит транспортное обслуживание более 30 миллионов человек.

На Тверском вагоностроительном заводе выпускают поезда «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», которые уже работают на московских и подмосковных маршрутах. По данным столичных властей, после запуска МЦД пассажиропоток в ближнем пригороде увеличился вдвое.

Долгосрочный контракт позволит предприятию заранее планировать закупку комплектующих и загрузку производства. Собянин отметил, что поезда имеют практически полную российскую локализацию, а в их выпуске участвуют сотни предприятий из разных регионов страны.

Тверской завод также поставляет Москве трамваи, которые ежедневно перевозят около 700 тысяч пассажиров. Разработанный здесь автономный «Львёнок» позволил запустить движение на участках, где нет контактной сети, и связать ранее разрозненные маршруты. Унификация деталей и стабильный объём заказов должны снизить стоимость комплектующих, упростить обслуживание техники и повысить надёжность выхода составов на линии.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил о планах продлить МЦД до Тульской, Владимирской и Ярославской областей. Проекты разрабатываются совместно с федеральным правительством, однако конкретные маршруты, перечень станций и сроки запуска новых направлений пока не названы.