Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 10:35

«Евровидение» запретит проведение конкурса странам, где идёт война

Обложка © ТАСС / EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Обложка © ТАСС / EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Руководящий орган «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — принял поправки к правилам конкурса. Согласно новым положениям, страна-победитель автоматически теряет право на проведение мероприятия, если на её территории продолжается вооружённый конфликт или существует чувствительная геополитическая ситуация, создающая угрозу безопасности.

В официальном сообщении EBU говорится, что в случае сомнений организация может инициировать независимую оценку безопасности региона. По её результатам и после консультаций с Референтной группой будет принято решение: если проведение конкурса признают небезопасным, EBU выберет другого организатора.

«Если победитель будет признан неспособным провести мероприятие, EBU определит альтернативного организатора», — говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.

«Евровидение-2027» впервые пройдёт в Болгарии
«Евровидение-2027» впервые пройдёт в Болгарии

Ранее Life.ru рассказывал о победе DARA на «Евровидении-2026» и первом триумфе Болгарии в истории конкурса.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Евровидение
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar