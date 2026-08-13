«Евровидение» запретит проведение конкурса странам, где идёт война
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Руководящий орган «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — принял поправки к правилам конкурса. Согласно новым положениям, страна-победитель автоматически теряет право на проведение мероприятия, если на её территории продолжается вооружённый конфликт или существует чувствительная геополитическая ситуация, создающая угрозу безопасности.
В официальном сообщении EBU говорится, что в случае сомнений организация может инициировать независимую оценку безопасности региона. По её результатам и после консультаций с Референтной группой будет принято решение: если проведение конкурса признают небезопасным, EBU выберет другого организатора.
«Если победитель будет признан неспособным провести мероприятие, EBU определит альтернативного организатора», — говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.
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