«Евровидение» запретит проведение конкурса странам, где идёт война

Руководящий орган «Евровидения» — Европейский вещательный союз (EBU) — принял поправки к правилам конкурса. Согласно новым положениям, страна-победитель автоматически теряет право на проведение мероприятия, если на её территории продолжается вооружённый конфликт или существует чувствительная геополитическая ситуация, создающая угрозу безопасности.

В официальном сообщении EBU говорится, что в случае сомнений организация может инициировать независимую оценку безопасности региона. По её результатам и после консультаций с Референтной группой будет принято решение: если проведение конкурса признают небезопасным, EBU выберет другого организатора.

«Если победитель будет признан неспособным провести мероприятие, EBU определит альтернативного организатора», — говорится в сообщении на официальном сайте конкурса.