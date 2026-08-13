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13 августа, 10:24

«Евровидение-2027» впервые пройдёт в Болгарии

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Болгарский Бургас примет 71-й международный песенный конкурс «Евровидение» в 2027 году. Для страны это будет первое «домашнее» шоу за всю историю участия в конкурсе, сообщили организаторы.

Полуфиналы назначены на 11 и 13 мая, а победителя выберут в финале 15 мая. Бургас расположен на черноморском побережье Болгарии.

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«Евровидение направляется в Бургас! 71-й конкурс песни „Евровидение“ состоится на прекрасном черноморском побережье Болгарии», — говорится в сообщении Европейского вещательного союза.

Кроме основного конкурса в Бургасе, мероприятия, связанные с «Евровидением-2027», планируется провести также в Софии, Пловдиве и Варне.

Право принять конкурс Болгария получила после первой в своей истории победы на «Евровидении». В мае 2026 года певица DARA выиграла финал в Вене с песней Bangaranga, набрав 516 баллов.

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Её отрыв от занявшего второе место представителя Израиля составил 173 балла. Третьей на конкурсе стала участница из Румынии.

Ранее Life.ru рассказывал о победе DARA на «Евровидении-2026» и первом триумфе Болгарии в истории конкурса.

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Марина Фещенко
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