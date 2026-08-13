В Ленобласти неадекват бросался на людей в ТЦ, а когда его скрутили — заговорил по-английски

В одном из развлекательных комплексов Ленинградской области неизвестный мужчина устроил дебош, а при задержании продемонстрировал неожиданное знание русского языка. Об этом рассказали представители охраны объектов в СПб и ЛО.

Дебошир в ТРК Ленобласти. Видео © Max / АСБ «Воевода»: охрана объектов в СПб и ЛО

По данным очевидцев, мужчина, находившийся в состоянии алкогольного и, возможно, наркотического опьянения, спровоцировал конфликт с посетителем ресторана. На место прибыла охрана, однако дебошир вёл себя неадекватно, говорил бессвязно и попытался схватить старшего смены.

После того как ему сообщили о вызове полиции, он начал грубо нецензурно браниться, толкнул сотрудника охраны и попытался скрыться. Его усмирили. Первыми прибыли росгвардейцы, но, учитывая состояние мужчины — явную дезориентацию и признаки бреда, — они решили вызвать скорую помощь. Медики осмотрели дебошира и приняли решение госпитализировать его.

Интересно, что до приезда полиции и врачей мужчина делал вид, что не понимает требований сотрудников и объяснялся только по-английски. Однако при задержании он внезапно заговорил на чистом русском.

Ранее в Петербурге двое пьяных мужчин разгромили ресторан в Кировском районе и силой отобрали телефон у сотрудницы. Их задержали росгвардейцы. Днём 47-летний и 46-летний посетители отдыхали в ресторане китайской кухни у Кронштадтской площади, расплатились и ушли. А после полуночи вернулись — искали якобы забытый гаджет. Работница сказала, что никто ничего не находил и заведение уже закрыто. Тогда мужчины разбили входную дверь, ворвались внутрь, повредили витрину, посуду и мебель, а также отобрали у сотрудницы смартфон.