Россия с 1-го места вышла в финал эстафеты 4x100 м вольным стилем на ЧЕ

Российский квартет финишировал первым в утренней сессии мужской эстафеты 4×100 метров вольным стилем на европейском первенстве по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков, Роман Жидков, Василий Кукушкин и Андрей Минаков преодолели дистанцию за 3 минуты 12,21 секунды.

Ближайшие преследователи из Великобритании уступили 0,59 секунды, показав 3.12,80. Замкнула тройку сильнейших сборная Хорватии с временем 3.13,06.

Решающий заплыв состоится сегодня вечером.

Турнир в Париже продлится до 16 августа. Отечественные атлеты участвуют в соревнованиях без национального флага.

В общем медальном зачёте Россия занимает четвёртое место с 7 золотыми, 6 серебряными и 7 бронзовыми. Выше находятся Британия (10-3-5), Италия (9-9-13) и Германия (8-7-8). Франция идёт на 11-м месте (1-4-3).

Ранее Life.ru писал, что Егор Корнев взял «золото» на 50 м баттерфляем на чемпионате Европы. Француз Максим Груссе уступил россиянину всего две сотых секунды и финишировал вторым с результатом 22,54. Бронзу завоевал белорус Григорий Пекарский, преодолевший дистанцию за 22,68 секунды.