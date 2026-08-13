Диетолог объяснила, кому 200 граммов помидоров в день сожгут жир в печени, а кому — прожгут желудок

Постоянное употребление помидоров не всегда благотворно влияет на здоровье. Врач-диетолог Елена Соломатина прокомментировала Life.ru исследование итальянских учёных, согласно которому шесть недель томатной диеты сократят количество жира в печени.

По словам специалиста, опасность кроется не в самих продуктах, а в их количестве. Если изводить себя бегом 24 часа до изнеможения, можно умереть — то же самое касается еды. Хоть лимонами питайся, всё решает объём.

Что такое 200 граммов помидоров? Это всего две штуки, причём не такие уж и большие. Сейчас лето, и съесть такую порцию в день — обычное дело. В этом нет ничего страшного, если не превышать норму слишком сильно. Елена Соломатина Врач-диетолог

Эксперт подчеркнула: речь идёт о здоровых людях без хронических заболеваний. Исследования проводятся именно на таких добровольцах. При этом даже здоровый человек может съесть три помидорины или чуть больше, главное — не злоупотреблять рекомендованными дозировками. Что касается 50 граммов кетчупа или томатной пасты, то здесь имеется в виду качественная томатная основа без учёта добавленных сахара и соли.

Однако есть нюансы. При серьёзных проблемах с почками ограничивают продукты с щавелевой кислотой — это не только томаты, но и чай, щавель, шоколад, какао. При гастрите или язве органические кислоты в помидорах могут раздражать слизистую желудка, а при желчнокаменной болезни их желчегонный эффект способен спровоцировать движение камней.

Тем, кто хочет получить ликопин без риска, эксперт советует обратить внимание на арбузы, но тоже в адекватных дозах. Важно и то, как приготовлены томаты: ликопин лучше усваивается из термически обработанных или вяленых плодов, зато в сырых больше витамина C. Поэтому чередование разных способов приготовления — самый благоприятный вариант для организма и печени.

Если у вас есть заболевания ЖКТ или склонность к ним, специалист рекомендует не экспериментировать с томатами, а подобрать альтернативные источники антиоксидантов.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление свежих помидоров и томатного соуса может быть связано с уменьшением накопления жира в печени. Исследователи отметили, что наиболее выраженный эффект наблюдался при ежедневном употреблении продуктов из томатов, что может указывать на их потенциальную пользу для профилактики и коррекции жировой болезни печени.

Также россиянам напомнили, что в летний зной организм сам просит лёгкой пищи — и многие переходят на чистое питание, устраивая разгрузочные дни или длительные детоксы. Диетологи советуют полностью отказаться от красного мяса в жаркий период, особенно людям старше пятидесяти лет. Этот продукт разгоняет биохимические процессы, ведущие к старению и усиленной гибели клеток.