Новая любовь из Таджикистана: Гайдулян после второго развода показал юную избранницу

Актёр Андрей Гайдулян состоит в романтических отношениях с 32-летней Валерией Никуленко. Сейчас пара отдыхает на Мальдивах и публикует совместные кадры с отпуска. Об этом сообщает Super.ru.

Гайдулян со своей девушкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /lera.korsa

Никуленко публикует фотографии с актёром, а тот делится её постами у себя. Ранее их также видели вместе в Молдавии и на концерте Хаски в Москве. Журналисты предполагают, что во время поездки на родину Гайдуляна девушка могла познакомиться с его родственниками.

По сведениям издания, Валерия, предположительно, родом из Таджикистана. С 2020 года она работает фрилансером в сфере создания контента: придумывает концепции и сценарии, занимается визуальным оформлением соцсетей.

Кроме того, с 2024 года Никуленко трудится фоторедактором, подбирая изображения для гастрономических и туристических материалов. До этого она восемь лет занимала аналогичную должность на сайте женского журнала.

Ранее девушка была замужем: в соцсетях мужчины по имени Максим Никуленко сохранился совместный снимок с подписью «я теперь муж». Детей у Валерии, предположительно, нет, а в описании профиля написано, что она фанатка BTS.

Сам Андрей Гайдулян тоже был женат, однако в 2024 году стало известно, что он развёлся с Александрой Велескевич. При этом паре удалось сохранить хорошие отношения даже после расставания. Они вместе снимались в новом сезоне сериала «СашаТаня».