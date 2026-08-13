Голый мужчина ввалился в пункт приёма ставок в Москве в поисках «водички»

Голый мужчина ночью ворвался в пункт приёма ставок на улице Маршала Неделина в Москве и напугал посетителей. На место после сигнала тревоги прибыли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Кадры задержания публикует само ведомство.

Голый мужчина устроил дебош в Москве. Видео © Telegram / Росгвардия. Москва

По словам очевидцев, посетитель громко кричал, пытался повредить имущество и забрать прохладительные напитки из холодильника. На замечания окружающих он не реагировал. В Росгвардии предположили, что мужчина мог находиться в состоянии опьянения. Внятно объяснить причины своего поведения он не смог.

Нарушителя задержали. После приезда медиков росгвардейцы помогли госпитализировать его в одну из столичных больниц. Допросить дебошира удастся лишь после того, как врачи приведут его в чувство.

Ранее в Москве постоялец гостиницы на Смоленской улице разгромил номер и кидался на сотрудников. На замечания и просьбы утихомириться мужчина не реагировал, после чего на место были вызваны сотрудники Росгвардии. Предположительно, нарушитель был под воздействием запрещённых препаратов.