Покатались на 3 млн: Работники автомойки разбили Porsche клиента в Москве

Двое работников автомойки в центре Москвы решили прокатиться на оставленном клиентом Porsche Taycan и попали на нём в ДТП. После аварии повреждённую машину вернули обратно, а сами скрылись, сообщили в столичном главке МВД.

Работники автомойки разбили Porsche клиента в центре Москвы. Видео. © Max / Петровка, 38

Владелец оставил автомобиль на мойке на Озерковской набережной вместе с ключами. По версии полиции, сотрудники воспользовались ими и без разрешения уехали на машине.

Поездка закончилась аварией. Ущерб владельцу оценили примерно в 3 млн рублей. После ДТП мужчины поставили Porsche обратно на автомойку и ушли.

Одного из подозреваемых полицейские уже задержали. Им оказался 35-летний уроженец Тверской области. На опубликованном МВД видео мужчина признался в угоне и повреждении автомобиля.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Задержанного заключили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Второго участника инцидента разыскивают.

Ранее в Иркутске владельцу вернули Lexus, похищенный у него ещё в 2005 году в Московской области. Машину обнаружили при попытке поставить на учёт: инспектор заметил признаки изменения номеров агрегатов, а экспертиза показала, что в кузов вварили планку с другим номером. Установить первоначальные данные автомобиля удалось при участии Интерпола и японской стороны.