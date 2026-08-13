«Управление потеряно»: Почему поражение пункта ВМС в Рени — это приговор для логистики ВСУ

Российский удар по пункту управления ВМС Украины в Рени под Одессой можно считать более чем удачным, так как Киев, по сути, лишился способа управлять своим боевым флотом. Об этом рассказал Life.ru военный эксперт Михаил Тимошенко, комментируя поражение указанной цели военными ВС РФ.

«Ответ на вопрос, что даёт нам поражение пункта ВМФ, кроется в названии того, что поражено. То есть управление военно-морскими кораблями. А зачем нужен флот? Флот должен прикрывать берег и порты, которые там существуют и принимают коммерческие суда, а также прикрывать маршрут их продвижения. Раз поразили пункт управления, то, соответственно, управление кораблями потеряно», — пояснил специалист.

Особое внимание эксперт уделил Дунаю: порт Рени теперь практически не функционирует как логистический узел. Коммерческие суда не рискуют заходить в Чёрное море, а военные грузы, которые ранее доставлялись этим маршрутом, перестали поступать. Это существенно затрудняет снабжение украинских войск.

Ранее сообщалось об ударе по пункту управления ВМС Украины в Рени (Одесская область). Также была поражена инфраструктура в порту Измаила. По данным Минобороны РФ, всего за последние сутки поражение было нанесено целям в 149 районах.