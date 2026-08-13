«Они чувствовали неладное»: Британские пернатые пришли в смятения из-за затмения

Солнечное затмение на несколько минут нарушило привычное поведение птиц в разных районах Великобритании. О необычной реакции пернатых, попавшей на видео, пишет Daily Mail.

Встревоженные затмением чайки. Видео © X / Gwared

На опубликованных очевидцами кадрах стаи начинают беспорядочно кружить в небе и вести себя так, словно наступает ночь. В других местах птичьи голоса, напротив, внезапно стихли, а после возвращения света возобновились.

«Они чувствовали, что что-то происходит», — описал увиденное один из наблюдателей. Резкое потемнение могло сбить естественные ориентиры животных и заставить их готовиться ко сну.

В Великобритании затмение было частичным: в зависимости от региона Луна закрыла около 90–96% солнечного диска. Полную фазу наблюдали в Гренландии, Исландии и Испании.

При этом отдельные видеозаписи не позволяют делать вывод о реакции всех птиц. Поведение зависит от вида, времени суток и степени потемнения: одни пернатые отправляются к местам ночёвки, другие замолкают или почти не замечают перемен.

Life.ru предупреждал: опасность солнечной ретинопатии в том, что после затмения человек может несколько часов чувствовать себя здоровым, хотя сетчатка уже травмирована, — в ней нет болевых рецепторов, поэтому ни рези, ни жжения не возникает. По данным Национального института глаза США, яркий свет повреждает светочувствительные ткани сетчатки, особенно макулу, отвечающую за центральное зрение. Среди симптомов — затуманивание, светобоязнь, тёмные пятна в центре взгляда и искажение цветов.