Посмотрели на затмение и ничего не болит? Это ещё не значит, что глаза целы

После солнечного затмения человек может несколько часов чувствовать себя совершенно нормально, хотя сетчатка уже получила повреждение. Главная проблема солнечной ретинопатии в том, что такая травма обычно не вызывает боли: в сетчатке нет болевых нервных окончаний. Поэтому отсутствие рези, жжения или неприятных ощущений ещё не означает, что с глазами всё в порядке.

По данным National Eye Institute (Национального института глаза), солнечная ретинопатия возникает, когда интенсивный свет повреждает светочувствительные ткани сетчатки, особенно макулу — область, отвечающую за центральное зрение. Национальный институт глаза США относит к её симптомам затуманивание зрения, повышенную чувствительность к свету, тёмные или слепые пятна в центре поля зрения и изменение восприятия цветов.

Причём тревожные признаки могут появиться не сразу. Офтальмолог Лаура Сарарольс рассказала Euronews, что нарушения иногда становятся заметны только на следующий день или даже спустя двое суток после прямого взгляда на Солнце. Поэтому особенно внимательно следить за зрением стоит тем, кто во время затмения хотя бы ненадолго смотрел на солнечный диск без специальной защиты.

Самый характерный сигнал — пятно в центре зрения, которое не исчезает при моргании. Оно может казаться серым или тёмным, мешать сфокусироваться на лице, буквах или другом объекте прямо перед глазами. Также насторожить должны внезапная размытость изображения, искривление прямых линий и необычное изменение цветов.

При этом сухость, ощущение песка или лёгкое раздражение глаз сами по себе ещё не говорят о повреждении сетчатки. Такие ощущения могут возникнуть из-за того, что во время наблюдения человек долго смотрел в одну точку и реже моргал. По словам Сарарольс, подобный дискомфорт обычно проходит в течение нескольких часов. Гораздо важнее именно изменение того, как человек видит.

Если после затмения появилось стойкое пятно перед глазами, изображение стало мутным или искажённым, стоит обратиться к офтальмологу. Специалист сможет осмотреть сетчатку и при необходимости провести дополнительные исследования. Доказанного способа быстро «отменить» солнечную ретинопатию сейчас нет: у части пациентов зрение постепенно восстанавливается самостоятельно, однако некоторые нарушения могут сохраняться.

Life.ru ещё до затмения подробно разбирал, почему обычные солнцезащитные очки, телефон и самодельные фильтры не защищают глаза при прямом взгляде на Солнце. Там же перечислены основные признаки, при которых после наблюдения стоит обратиться к врачу.

Само полное солнечное затмение произошло 12 августа. В России полную фазу можно было наблюдать на крайнем севере, тогда как в ряде других регионов явление было частичным. Life.ru собрал карту видимости и время затмения для российских городов.