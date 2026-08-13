Украинской школьнице выбили два зуба в Польше из-за акцента

Украинская семья заявила о нападении на 15–16-летнюю девочку в одном из парков Варшавы. По словам её матери, во время конфликта подростку выбили два передних зуба. Об этом пишет издание «Страна.ua».

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Как утверждает женщина, её дочь отдыхала в парке вместе с другими подростками, когда к компании подошли несколько поляков старше 30 лет и попросили сигареты. Ребята ответили по-польски, что не курят.

По версии матери пострадавшей, после этого взрослые обратили внимание на украинский акцент подростков и между компаниями начался конфликт. В результате её дочь получила травму зубов. Женщина также показала фотографию девочки после произошедшего.

Семья обратилась в полицию, однако подозреваемых пока не нашли, утверждает мать подростка. Официальных комментариев польских правоохранителей по этому эпизоду в исходнике не приводится. После случившегося семья уехала из Польши. Женщина объяснила решение в том числе своим отношением к безопасности украинцев в стране.

Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешняя волна нападений на украинцев в Польше может оказаться лишь началом более серьёзного обострения. По его словам, напряжённость между двумя народами пока не достигла максимальной точки и ситуация способна ухудшиться. Поводом для такого прогноза стали несколько резонансных нападений последних недель.