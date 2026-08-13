Дроны в небе остановили работу аэропорта в Кёльне и напугали немцев

Беспилотники нарушили работу аэропорта Кёльн/Бонн в Германии. В среду воздушная гавань примерно на полчаса перестала принимать самолёты после нескольких сообщений о замеченных в районе дронах. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на представителя федеральной полиции ФРГ.

Правоохранители получили до пяти таких сигналов. При этом следователи пока не установили, шла ли речь о нескольких аппаратах или об одном БПЛА, который очевидцы видели в разных местах. Из-за ограничений два прибывающих самолёта пришлось перенаправить на другие аэродромы. Вылеты из Кёльна всё это время продолжались в штатном режиме. Одну из замеченных машин полиция изъяла, а предполагаемого оператора установила. В отношении него начато расследование.

К слову, это уже не первый подобный инцидент в Германии за последние дни. В ночь на 11 августа из-за беспилотника периодически закрывали взлётно-посадочные полосы аэропорта Ганновера, что привело к задержкам шести пассажирских рейсов и перенаправлению одного грузового самолёта.