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Регион
13 августа, 12:00

Глава Тамбовской области Первышов заявил о взломе телеграм-канала

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Глава Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что его телеграм-канал взломали. Сейчас доступ уже восстановлен.

«Мой телеграм-канал был взломан. В настоящее время все доступы восстановлены. Приношу извинения подписчикам», говорится в сообщении.

Около 12:55 мск в телеграм-канале главы региона появился матерный мем, который был удалён через две минуты. Предыдущий пост был опубликован в 11:53. О взломе и восстановлении доступа Первышов сообщил в 13:41.

Евгений Первышов — губернатор Тамбовской области, назначенный на эту должность указом президента в ноябре 2024 года и избранный в сентябре 2025 года. Родился в 1976 году в Краснодаре, имеет несколько высших образований и богатый управленческий опыт, включая работу мэром Краснодара (2016–2021) и депутатом Государственной Думы. Уникальность его биографии заключается в том, что он стал одним из первых губернаторов-ветеранов СВО: в октябре 2022 года он добровольно ушёл на фронт, служил в подразделении БАРС «Каскад», был награжден орденом Мужества, а затем прошёл обучение по президентской кадровой программе «Время героев».

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Ранее были взломаны телеграм-каналы Ксении Собчак. В них появились скриншоты, которые телеведущая назвала фейковыми.

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Наталья Афонина
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