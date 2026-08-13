Пилот, посадивший самолёт в поле под Новосибирском, поблагодарил коллег в суде

В Восьмом кассационном суде общей юрисдикции рассматривался вопрос о возврате уголовного дела пилота Сергея Белова в прокуратуру для устранения нарушений — такое решение принял суд. Во время последнего слова пилот поблагодарил коллег и пассажиров за моральную и финансовую поддержку, которую он получал на протяжении всего разбирательства.

Речь идёт о деле командира экипажа Airbus A320, который в сентябре 2023 года посадил самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» на поле в Новосибирской области. Представление в кассационную инстанцию передал Верховный суд РФ.

«Я хотел бы поблагодарить всех пассажиров, всех, кто меня поддерживает, а также моих защитников (адвокатов). А также всех пилотов, это 52 человека, которые создали группу и на протяжении всего этого времени поддерживают меня морально и финансово», — сказал Белов.

Ранее пассажиры рейса, совершившего посадку на поле в 2023 году, потребовали прекратить уголовное преследование пилота Сергея Белова, считая абсурдным, что герой теперь под домашним арестом, и уверены, что именно его профессионализм спас жизни при отказе гидравлики. Член СПЧ Ева Меркачева сообщила, что пассажиры, обязанные ему жизнью, направили обращение.