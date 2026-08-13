«Болят глаза»: После солнечного затмения на 650% выросло число жалоб — врачи бьют тревогу

Количество поисковых запросов «болят глаза» в Великобритании подскочило на 650% после солнечного затмения 12 августа. Врачи предупреждают, что часть наблюдателей могла повредить сетчатку, если смотрела на Солнце без специальных защитных очков, пишет Daily Mail.

Во время затмения Луна закрыла более 90% солнечного диска над большей частью страны, а в некоторых районах — около 96%. Тысячи людей наблюдали за явлением в парках, на пляжах и смотровых площадках. Перед событием специальные очки во многих местах оказались распроданы.

Офтальмологи объясняют, что даже небольшой открытый участок Солнца остаётся достаточно ярким, чтобы повредить клетки сетчатки. Такое состояние называют солнечной ретинопатией. При этом само повреждение может происходить без боли, а проблемы со зрением иногда становятся заметны лишь спустя несколько часов или дней.

Среди тревожных симптомов специалисты называют помутнение или искажение зрения, появление тёмного пятна перед глазами, ухудшение восприятия цветов и сложности при чтении. Боль, покраснение и раздражение глаз также могут быть поводом обратиться за медицинской помощью.

После солнечного затмения 1999 года в Великобритании зарегистрировали около 70 случаев проблем со зрением. Примерно 40% пострадавших, по данным специалистов, смотрели на Солнце менее минуты.

Врачи подчёркивают, что обычные солнцезащитные очки для наблюдения за затмением не подходят. Для прямого взгляда на Солнце необходимы специальные сертифицированные фильтры, предназначенные именно для таких наблюдений.

Ранее Life.ru рассказывал, что солнечное затмение 12 августа сфотографировали с МКС — с высоты около 400 километров. Космонавт Пётр Дубров запечатлел момент, когда Луна начала закрывать солнечный диск. Полную фазу затмения было видно на севере России, в Гренландии, Исландии и на севере Испании. В большинстве стран Европы — только частичную.