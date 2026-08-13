«Руки отрываются»: Любовь к вейксёрфингу вышла Мельниковой боком перед ЧЕ
Мельникова забила руки на вейксёрфинге перед чемпионатом Европы
Ангелина Мельникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gelyamelnikova
Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пытается восстановить мышцы рук после вейксерфинга перед стартом чемпионата Европы в Хорватии. О неожиданной проблеме гимнастка рассказала «Матч ТВ».
На водную прогулку спортсменка отправилась после первоначального решения о её недопуске к соревнованиям. Всего за полчаса катания она получила серьёзную нагрузку на корпус и руки.
Последствия тренировки Мельникова ощутила уже на гимнастических снарядах. По её словам, при подходе к брусьям возникло ощущение, что руки «буквально отрываются».
Гимнастка призналась, что уже второй день старается восстановиться. Насколько незапланированная нагрузка повлияет на её выступление, пока неизвестно.
Напомним, Хорватия сначала отказала в визах девяти членам российской делегации. Позднее решение в отношении четырёх спортсменов, включая Ангелину Мельникову, пересмотрели, однако олимпийская чемпионка Виктория Листунова и ещё четыре представителя сборной остались без разрешения на въезд.
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