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13 августа, 12:18

«Руки отрываются»: Любовь к вейксёрфингу вышла Мельниковой боком перед ЧЕ

Мельникова забила руки на вейксёрфинге перед чемпионатом Европы

Ангелина Мельникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gelyamelnikova

Ангелина Мельникова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gelyamelnikova

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова пытается восстановить мышцы рук после вейксерфинга перед стартом чемпионата Европы в Хорватии. О неожиданной проблеме гимнастка рассказала «Матч ТВ».

На водную прогулку спортсменка отправилась после первоначального решения о её недопуске к соревнованиям. Всего за полчаса катания она получила серьёзную нагрузку на корпус и руки.

Последствия тренировки Мельникова ощутила уже на гимнастических снарядах. По её словам, при подходе к брусьям возникло ощущение, что руки «буквально отрываются».

Гимнастка призналась, что уже второй день старается восстановиться. Насколько незапланированная нагрузка повлияет на её выступление, пока неизвестно.

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Напомним, Хорватия сначала отказала в визах девяти членам российской делегации. Позднее решение в отношении четырёх спортсменов, включая Ангелину Мельникову, пересмотрели, однако олимпийская чемпионка Виктория Листунова и ещё четыре представителя сборной остались без разрешения на въезд.

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Юрий Лысенко
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