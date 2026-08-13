«Нет дара для отдыха»: Как 62-летний актёр Николай Добрынин покорил сердца зумеров

Актёра Николая Добрынина на седьмом десятке накрыла вторая волна популярности: к поклонникам «Сватов», «Слепого» и других проектов присоединились зумеры. Молодая аудитория обратила внимание на 62-летнего артиста благодаря вирусным роликам с его танцами, которые разошлись по соцсетям.

По словам звезды, идея с видео принадлежала продюсеру, а он просто не стал сопротивляться. При этом танцы для Добрынина далеко не случайное увлечение: в детстве он занимался бальными танцами, а позднее несколько лет профессионально работал с Аркадием Райкиным, Аллой Сигаловой и Романом Виктюком.

Николай Добрынин покорил сердца зумеров. Видео © Пятый канал

«Вот у меня нет дара для отдыха», — признался артист в беседе с Пятым каналом, добавив, что уже на второй день без работы начинает скучать и хочет вернуться к делам.

Несмотря на возраст и перенесённую операцию по замене тазобедренного сустава, Добрынин продолжает активно работать, танцевать и заниматься спортом. В 2026 году он успел сняться сразу в трёх картинах и приступил к работе над четвёртой.

Ранее Николай Добрынин дал простой, но мудрый совет, как сохранить связь между родными, когда в отношения врывается обида. По его мнению, разговоры и споры разбиваются о главный дар — умение говорить.