После видео с медвежонком и «снюсом» в Ингушетии возбудили уголовное дело

В Ингушетии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации видео с маленьким медвежонком. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном МВД.

Ролик появился в соцсетях 15 июня. На кадрах несколько молодых людей в Назрани кормят животное неизвестным веществом и смеются над его реакцией.

Изначально в публикациях утверждалось, что медвежонку дали снюс. После распространения видео проверки начали МВД и прокуратура республики. Позже правоохранительные органы сообщали, что, по предварительной информации, животное могли кормить не снюсом, а детским питанием. Самого медвежонка тогда найти не удалось.

Теперь по факту произошедшего возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными. Другие подробности расследования пока не приводятся.