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Регион
13 августа, 14:54

После видео с медвежонком и «снюсом» в Ингушетии возбудили уголовное дело

Обложка © Telegram/Сапа Кавказ

Обложка © Telegram/Сапа Кавказ

В Ингушетии возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации видео с маленьким медвежонком. Об этом РИА «Новости» сообщили в региональном МВД.

Ролик появился в соцсетях 15 июня. На кадрах несколько молодых людей в Назрани кормят животное неизвестным веществом и смеются над его реакцией.

Изначально в публикациях утверждалось, что медвежонку дали снюс. После распространения видео проверки начали МВД и прокуратура республики. Позже правоохранительные органы сообщали, что, по предварительной информации, животное могли кормить не снюсом, а детским питанием. Самого медвежонка тогда найти не удалось.

Теперь по факту произошедшего возбуждено дело по статье о жестоком обращении с животными. Другие подробности расследования пока не приводятся.

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Напомним, ролик разлетелся по соцсетям и вызвал волну возмущения. На кадрах группа молодых людей смеётся, снимает происходящее на телефон и даёт медвежонку вещество, которое похоже на табак. По данным местных СМИ, всё происходило в Назрани, рядом с частным реабилитационным центром.

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Александра Мышляева
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