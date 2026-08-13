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13 августа, 12:49

Наталью Трубникову кремируют в Москве 14 августа

Наталья Трубникова. Обложка © Кадр из фильма «31 июня» (1978 год), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценарий Нины Фоминой, Леонида Квинихидзе, Дж. Б. Пристли

Наталья Трубникова. Обложка © Кадр из фильма «31 июня» (1978 год), режиссёр Леонид Квинихидзе, сценарий Нины Фоминой, Леонида Квинихидзе, Дж. Б. Пристли

Советскую актрису и балерину Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории в Москве в пятницу, 14 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с пожеланиями близких артистки.

«Кремация состоится завтра в Хованском крематории», рассказал собеседник агентства.

Путин почтил память актрисы Натальи Трубниковой
Путин почтил память актрисы Натальи Трубниковой

Трубникова умерла 10 августа на 72-м году жизни. Прощание с артисткой решено провести в закрытом формате, в кругу семьи. Наибольшую известность актрисе принесла роль принцессы Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня». Она также снималась в картинах «12 стульев», «Шляпа» и «Тайна Снежной королевы».

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Юрий Лысенко
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