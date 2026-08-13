Наталью Трубникову кремируют в Москве 14 августа

Советскую актрису и балерину Наталью Трубникову кремируют в Хованском крематории в Москве в пятницу, 14 августа. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с пожеланиями близких артистки.

«Кремация состоится завтра в Хованском крематории», — рассказал собеседник агентства.

Трубникова умерла 10 августа на 72-м году жизни. Прощание с артисткой решено провести в закрытом формате, в кругу семьи. Наибольшую известность актрисе принесла роль принцессы Мелисенты в музыкальном фильме «31 июня». Она также снималась в картинах «12 стульев», «Шляпа» и «Тайна Снежной королевы».