В водопроводной воде Харькова зафиксировали десятикратное превышение содержания железа. Такие данные приводит Mash, комментируя последствиями разрушения Белгородского гидроузла после удара украинской армии.

Факт проблем с водой уже подтвердили и коммунальные службы Незалежной. Когда украинские военные разрушили гидроузел, то сразу начался неконтролируемый сброс в сторону Печенежского водохранилища. Вскоре вода помутнела и зацвела в водозаборе в Кочетке, который обеспечивает её подачу в Харьков.

Для нормализации ситуации на очистных сооружениях пришлось увеличить использование реагентов, а содержание железа после обработки оказалось выше нормы в десять раз. Всё это может вызвать у человека тошноту, боли в животе, расстройство пищеварения, дерматит, зуд, сыпь на теле, а также отложения в печени, сердце и поджелудочной железе, из-за чего органы перестают нормально работать.

Как сообщалось, из-за атаки ВСУ оказалось повреждено оборудование гидротехнического комплекса Белгородского водохранилища, в результате чего произошёл сброс воды. Уровень воды в реке Северский Донец в районе Безлюдовки постепенно снижается. Режим чрезвычайной ситуации не вводился.