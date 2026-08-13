Без коров и молока: В России появилось первое веганское масло

Роскачество выдало первый в России веганский сертификат на сыродавленное масло. Документ получила продукция торговой марки «Грядка — Поле» из Республики Татарстан, сообщили ТАСС в организации.

Сертификат подтверждает, что вся линейка масел не содержит животных ингредиентов, а производство исключает использование сырья животного происхождения и эксплуатацию животных. Продукция соответствует ГОСТ, который устанавливает технические критерии для продуктов, пригодных для вегетарианцев и веганов.

Производитель теперь может маркировать продукцию специальным знаком. Информация о сертификации внесена в реестр Росаккредитации.

А ранее в России появился первый государственный стандарт для веганской парфюмерии. ГОСТ определяет требования к продукции без компонентов животного происхождения.