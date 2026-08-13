Владимир Зеленский заинтересован прежде всего в возвращении из российского плена убеждённых националистов, участник движения «Другая Украина», экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Он пояснил, что Киев прислушивается к требованиям именно этих кругов.

«Он забирал нацистов, потому что нацисты требовали от него: «Ты наших оттуда забери», — сказал Олейник РИА «Новости».

Экс-депутат считает, что насильственно мобилизованные военнослужащие менее выгодны Киеву после возвращения, поскольку могут публично рассказывать об условиях службы и обстоятельствах своего попадания в ВСУ. Зато неонацисты пригодятся в тылу, выразил уверенность Олейник. Они будут «кошмарить гражданское население» или пойдут воевать добровольцами в ряды ВСУ, добавил он.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что украинская сторона зачастую отказывается от предложений России по обмену военнопленными и не хочет забирать всех своих военнослужащих. При этом Россия совместно с Минобороны и профильными службами регулярно направляет Киеву списки граждан РФ, возвращения которых ждут родственники, отметила она.