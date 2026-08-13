«Умел обратить неудачу в победу»: Президент Кубы раскрыл феномен лидерства Фиделя Кастро

Фидель Кастро умел превращать даже поражения в победы и сохранять оптимизм в самых сложных ситуациях, рассказал президент Кубы Мигель Диас-Канель в день 100-летия со дня рождения лидера кубинской революции.

«Фидель всегда думал о победе. Даже когда что-то шло не так или казалось, что произошло поражение, он умел обратить неудачу в победу», — отметил собеседник RT.

По словам политика, это было не просто лозунгом: Кастро неоднократно подтверждал такой подход поступками. Он всегда искал выход из сложных ситуаций, сохранял оптимизм и старался передать его окружающим, чтобы воодушевить их.

13 августа исполнилось 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Life.ru напомнил, как команданте пришёл к власти, почему сблизился с СССР и что связывало его с Че Геварой. Кубинский лидер почти полвека руководил страной и пережил многочисленные попытки покушения.