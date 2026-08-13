Китайский поезд разогнался до 800 км в час за 5 секунд, поставив мировой рекорд

Китайский экспериментальный поезд на магнитной подушке разогнался с места до 800 км/ч всего за 5,3 секунды. Испытание провели на километровом треке лаборатории Donghu в провинции Хубэй. Об этом пишет The Independent.

Масса модели составляет 1,11 тонны. Она использует магнитную левитацию и электромагнитную тягу, благодаря чему во время движения между аппаратом и рельсом нет физического контакта. Достижение стало третьим рекордом поездов такого типа за несколько месяцев. В июне 2025 года испытательная машина набрала 650 км/ч за 7,1 секунды, а в июле результат подняли до 700 км/ч.

После рекордного заезда инженеры проверяют точность управления скоростью, устойчивость левитации, эффективность и надёжность всей системы. По данным лаборатории, параметры соответствовали заложенным требованиям.

Пассажиров эта машина пока перевозить не предназначена. Километровый трек создавался как исследовательская площадка для технологий будущего — сверхскоростного магнитолевитационного транспорта, электромагнитных саней и систем аэрокосмического электромагнитного запуска.

Ранее Life.ru писал, что китайские компании обеспечили более 97% мировых поставок человекоподобных роботов в первой половине 2026 года. Всего за шесть месяцев производители отгрузили около 19,1 тысячи машин против 5,1 тысячи годом ранее. Таким образом, объём поставок вырос на 272%.