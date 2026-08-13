«Услышали сильный удар»: Кит потопил яхту со спящей семьёй у берегов Аляски

Кит протаранил стоявшую на якоре парусную яхту у берегов Аляски и отправил её на дно. На борту в этот момент находилась семья из трёх человек, сообщает телеканал KTUU.

Инцидент произошёл ночью 29 июля. Таня Льюис и её муж спали, а их 23-летний сын Лу ещё не ложился. В какой-то момент молодой человек услышал сильный удар, после которого судно начало быстро набирать воду.

Собирать вещи времени уже не было. Семья попыталась перебраться в надувную шлюпку, однако та перевернулась и заполнилась водой. Супругам удалось вернуть её на киль и добраться до берега, а их сын плыл следом, держась за рюкзак.

Выбравшись на пляж, путешественники развели костёр и провели там остаток ночи. Спасатели добрались до них только утром. Никто из членов семьи не пострадал. Несмотря на произошедшее, Таня Льюис назвала ночь на берегу «волшебной».

Предполагается, что кит мог ударить яхту во время охоты на рыбу, которая укрывалась под днищем. Биологи обнаружили на судне фрагменты кожи животного и взяли образцы, чтобы попытаться установить конкретную особь.

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