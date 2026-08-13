Сервис знакомств «Дайвинчик»* запретили в Казахстане

Сервис знакомств «Дайвинчик»* в Telegram признали незаконным и запретили на территории Казахстана. Такое решение вынес Алатауский районный суд Алма-Аты по заявлению районного прокурора, сообщает Tengrinews.

Поводом для обращения в суд стало уголовное дело о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней. По данным прокуратуры Алма-Аты, девушка познакомилась через сервис знакомств с человеком, который впоследствии совершил в отношении неё противоправные действия.

Во время проверки надзорное ведомство также обратило внимание на Telegram-канал «Дайвинчик знакомства»*. В прокуратуре заявили, что он работал без возрастных ограничений и мог представлять угрозу для несовершеннолетних.

Напомним, ранее доступ к сервису знакомств «Дайвинчик»* (Dayvinchik/Leo*) в мессенджере Telegram был ограничен на территории России. Как сообщили в ФСБ России, данная мера была принята в связи с тем, что данный чат-бот использовался украинскими спецслужбами для вербовки российских граждан, в том числе несовершеннолетних, с целью вовлечения их в совершение террористических актов и диверсий на объектах инфраструктуры страны. В рамках расследования уже задержаны десятки молодых людей из разных регионов, а в отношении создателя платформы Telegram Павла Дурова** возбуждено уголовное дело из-за отказ удалять противоправный контент.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.